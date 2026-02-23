Vuelve Gran Hermano: la vigencia del formato reality en la televisión actual

El formato de realities vuelve a ocupar el centro de la escena televisiva con el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, una nueva apuesta que busca renovar el interés del público por uno de los géneros más consolidados de la pantalla. La propuesta se inscribe en una larga tradición de programas basados en la convivencia, la competencia y la construcción de narrativas en tiempo real.

Marcos Gorbán, productor con amplia trayectoria internacional y actualmente radicado en Chile, donde dirige “Mundos encuentros” y se prepara para “Vecinos al límite”, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó la vigencia del formato.

"El reality es un género que nace a finales del siglo pasado, y como la ficción, llegó para quedarse. Hay una reinvención permanente", expresó uno de los productores históricos de Gran Hermano Argentina.

Los realities mantienen su potencia porque combinan identificación, conflicto y participación activa de la audiencia, elementos que se adaptan a las nuevas plataformas digitales y al consumo multiplataforma.

"Lo importante de los realities es contar buenas historias, y acá el guion es el casting", subrayó.

El éxito de este tipo de programas depende tanto del casting como de la construcción narrativa y la edición, aspectos que permiten sostener el interés a lo largo de varias semanas. También remarcó que el género evolucionó hacia dinámicas más interactivas, donde el público influye directamente en el desarrollo de la competencia.

El regreso de Gran Hermano en su versión “Generación Dorada” vuelve a poner en debate el impacto cultural de los realities, su capacidad de reflejar tendencias sociales y su lugar dentro de la industria audiovisual contemporánea.