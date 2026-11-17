El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó este martes durante su conferencia de prensa que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó el retorno de la Argentina al Campeonato Mundial de Rally, una de las principales competencias internacionales del automovilismo.

La provincia de Córdoba volverá a recibir a los mejores pilotos y equipos del mundo, después de haber sido una de las sedes más reconocidas del certamen por sus caminos serranos y la convocatoria de aficionados.

La Argentina recibió por primera vez una fecha del Rally Mundial en 1980 y, desde 1984, Córdoba se consolidó como su escenario tradicional, la última edición disputada en el país fue en 2019.

Como parte de los preparativos, Córdoba será sede en marzo de 2027 de una competencia del Campeonato Sudamericano FIA CODASUR, donde se evaluarán las condiciones de seguridad, infraestructura y organización para avanzar con el regreso del Mundial en 2028.

Durante su presentación, Ravier destacó la importancia del regreso para el deporte y el turismo nacional.

Según datos de la FIA citados por el funcionario, el campeonato reúne a más de cuatro millones de espectadores presenciales por temporada en sus distintas sedes y alcanza una audiencia televisiva acumulada de 1.300 millones de personas al año.

El vocero también recordó que se confirmó el regreso del MotoGP al renovado Autódromo Gálvez de Buenos Aires en 2027, mientras continúan las gestiones del Gobierno nacional para lograr el retorno de la Fórmula 1 al país.

De esta manera, la Argentina busca recuperar protagonismo en el calendario del automovilismo internacional, con competencias que también representan una oportunidad para impulsar el turismo y la actividad económica regional.