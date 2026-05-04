Vuelve al Malba "Mujeres que Cocinan Ideas"

La segunda edición de "Mujeres que Cocinan Ideas", encuentro pone en valor el rol de las mujeres en la cadena que va desde el campo hasta la mesa, reunirá el martes 5 de mayo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) a referentes de la gastronomía, la producción y el turismo.

La jornada se desarrollará en cuatro bloques temáticos -La creación, El negocio, La tribu y El legado—, cada uno de ellos contará con la participación de mujeres referentes que compartirán sus experiencias y miradas sobre los desafíos y oportunidades del sector con el propósito de reflexionar sobre el liderazgo femenino, la innovación y el impacto de las mujeres en el desarrollo de la gastronomía y la producción.

El evento plantea un diálogo entre gastronomía, producción, arte, cultura y emprendimientos, con el objetivo de visibilizar el rol decisivo que desempeñan las mujeres en la cadena de valor que va desde el campo hasta la mesa.

La iniciativa busca reconocer su aporte en la innovación, la creación de empresas, la sostenibilidad y la transmisión de tradiciones e identidad cultural.

"Mujeres que Cocinan Ideas" busca consolidarse como un espacio que impulsa el intercambio de ideas, la visibilidad y la generación de nuevas oportunidades dentro del ecosistema gastronómico y productivo.

Expondrán María Sance, Maria Barrutia, Ximena Saenz, Ana Laura Sayago, Leila Cura, Fernanda Sarasa, Bárbara Diez, Oriana Zamora, Marcela Rienzo, Helga Yasci, Magda Choque Vilca, Meme Castro, Vero Wiñazki, Chantal Abad, Marina Lambertini, Gabriela Testa y Norma Rodríguez.