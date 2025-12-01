Vuelve Aire Nacional, para desayunar juntos en toda la Argentina

Sebastián Basalo conducirá la nueva temporada el programa que conecta a todas las provincias en el aire de Radio Nacional y Televisión Pública. Es la única emisión que ensambla lo mejor de los dos medios para conectar, cada mañana en vivo, las estaciones de la Radio con el Canal.

En diálogo con Viva la Pepa, Basalo reconoció que "el programa tiene por finalidad llevar la radio a cada rincón del país. Todas las voces celebrando sus particularidades, sus costumbres".

Un contacto único que hará escala en todas las emisoras de la red pública que transmiten a diario tanto en centros urbanos vibrantes como en pueblos del interior provincial, el Litoral, la montaña, las sierras, la Pampa y la Patagonia, abiertas para compartir cada encuentro.

Con la conducción de Sebastián Basalo, de lunes a viernes de 9 a 10, Aire Nacional vuelve a abrir esas puertas para conocernos, saber de la actualidad, las preocupaciones y desafíos de la agenda de cada provincia, sus costumbres, sus celebraciones, las historias de vida de sus habitantes más destacados y descubrir lugares únicos como sólo lo pueden mostrar quienes los habitan.