"Voy a defender este proyecto a ultranza"

Esta tarde desde el bunker del Frente de Todos, en el Partido Justicialista de Comodoro Rivadavia, el candidato a senador Carlos Linares indicó: "no tenemos el numero pero sé que estamos arriba del 70 por ciento de participación, todos pensamos que se hizo una muy buena elección. Un poco mirando el detalle analítico en la provincia.Yo pienso que hubo más participación de la gente, no me gusta hablar en el aire pero los números que están llegando al PJ son buenos, en colegios donde no habiamos ganado ahora estamos ganando, en otros achicamos diferencias", valoró.

Sobre el trabajo que se viene, Linares dijo "nosotros vamos a seguir militando, vamos a seguir haciendo lo que hacemos que es política, vamos a defender a ultranza al gobierno nacional, vamos a redoblar esfuerzos porque nosotros tenemos una convicción y militamos por eso, porque estamos convencidos de que este proyecto político es el que va a mejorar la vida de la gente".

Sobre la campaña que realizó el Frente sostuvo: "el día lunes analizaremos y veremos el rol que nos toca ocupar a cada uno, insisto defenderemos este proyecto a ultranza tratando de traer los mayores beneficios al Chubut".

Cobertura Especial: Elecciones Nacionales

Conducen: Saúl Gherscovici y Jaime González

Móvil: Lydia Cocha