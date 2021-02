“Voy a defender al personal de la salud, tengo ese compromiso moral”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia participó de la apertura del Centro de Vacunación Masiva ubicado en el Gimnasio Municipal N° 2 en Comodoro Rivadavia. “Hoy es un día para celebrar después de casi un año de pandemia, que comiencen las buenas noticias con la posibilidad de salvarle la vida a la población a través de una enorme gestión que hizo el presidente Alberto Fernández, con Gines Gonzalez García. Estamos comenzando un trabajo conjunto con el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, con un aporte importante de los equipos instalaciones municipales. Con la llegada de las vacunas de AstraZeneca comenzaremos con la vacunación de la población de riesgo”.

En este marco, el mandatario recordó que será posible para quienes no están dentro del sistema de PAMI u otra prestación el registro en Vacunarse.gob.ar, “es una plataforma para vacunarse, pero a través del municipio vamos a empezar a salir a la calle para que la gente pueda vacunarse en territorio porque hay abuelos y personas de la tercera edad que no están inscriptas en el sistema podrán recibir ayuda para realizar la inscripción si no tienen conocimientos de las tecnologías”.

HURTO DE VACUNAS

Finalmente, el mandatario comodorense tuvo algunas palabras respecto al hurto de vacunas y pidió que no se haga un show de un episodio que ya está en manos de la Justicia. “Mi total repudio respecto a un hecho que fue de muchísima gravedad por el faltante de seis frascos con dosis de la vacuna, eso no significa bajo ningún punto de vista el enorme trabajo, que hay hecho los y las trabajadoras del Hospital Regional durante toda la pandemia. No podemos permitir los comodorenses que se ponga en tela de juicio a los trabajadores de la salud, yo los voy a defender tengo el compromiso moral de hacerlo, la justicia tiene que investigar y buscar responsables como lo tiene que hacer ante cualquier hecho delictual. La población tiene que tener la tranquilidad y felicidad de poder llegar a la vacunación con la posibilidad de salvar vidas”.