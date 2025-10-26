Votó Javier Milei: “Cumplí con mi deber cívico” posteó en redes sociales tras emitir su sufragio

En este marco, el presidente argentino Javier Milei emitió su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro minutos después de las 11.

Llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por militantes y seguidores bajo un operativo de seguridad de la Policía Federal.

Tras votar, Milei saludó a los presentes, posó para fotos y se retiró sin hacer declaraciones. Más tarde publicó en su cuenta de la red social X: “Ya cumplí con mi deber cívico. Fin”.

Además, el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, votó más temprano en una escuela de Tigre.

Señaló que su objetivo es acortar la brecha con el peronismo en el principal distrito electoral y destacó el esfuerzo realizado durante la campaña corta de 18 días.

Martín Menem, por su parte, señaló: “Vinimos a votar con toda la seguridad de lo que estamos haciendo a nivel nacional”.