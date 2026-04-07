Volvió el Rompehielos ARA “Almirante Irízar”

El Ministerio de Defensa informó que el buque de la Armada concluyó su participación en la Campaña Antártica de Verano 2025/2026 luego de meses de trabajo en condiciones extremas.

Se aseguró de esta forma el recambio de dotaciones y el reabastecimiento de las bases permanentes y temporarias, una de las operaciones logísticas más complejas que permite a la Argentina sostener una presencia permanente en la Antártida.

El rompehielos ARA “Almirante Irízar” había zarpado en enero del puerto de Buenos Aires y llevó a cabo tareas en las bases Orcadas, Petrel, Esperanza y Belgrano II.

En navegación, luego de finalizar las tareas de reabastecimiento y recarga de materiales e insumos, el rompehielos al mando del capitán de navío Sebastián Musa, concretó así la Campaña Antártica de Verano 2025/26.

El buque de la Armada Argentina realizó tareas logísticas al este de la Península Antártica y completó el recambio total del personal de las Bases Antárticas Conjuntas (BAC) Orcadas, Petrel y Marambio, como así también el personal invernante faltante de la base Antártica Carlini.

Asimismo, replegó al personal correspondiente a los grupos de trabajo de las BAC Marambio y Esperanza, que ejecutan proyectos de investigación y logística en el continente blanco.

En el sur del Mar de Weddell, cruzó el Círculo Polar Antártico (paralelo de latitud 66° 33′ 46″).

Allí atravesó bloques de hielo y témpanos hasta alcanzar la distancia más próxima a Tierra de Coats. Desde allí operó vía aérea para completar el recambio de la dotación y reaprovisionar completamente a la base más austral de Argentina y la tercera más austral de las bases permanentes del planeta: Belgrano II, emplazada sobre el nunatak Bertrab.