Volvieron las aguavivas: “No hay un medio efectivo para contrarrestarlas”

La investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Sofía Dutto, dijo que “las aguavivas están en las costas del sur de Brasil hasta Las Grutas y son especies que sólo aparecen en este lugar del mundo”.

Dutto habló de la reaparición de las aguavivas en las playas de Monte Hermoso y Pehuen Co y aclaró que “somos parte del ecosistema y no dueños. Las aguavivas son una especie nativa y están en el lugar mucho antes que nosotros”.

La especialista contó que en nuestra zona hay 3 clases de medusas peligrosas para el ser humano, pero aclaró que “en Australia hay especies que son mortales”.

Sobre las que habitan nuestra región, Dutto dijo que la más peligrosa es la llamada “de la cruz”.

-Es la más urticante para el humano, tiene muchos tentáculos de distinta coloración.

Y recomendó respetar todo lo que venga del mar “y explicarles a los niños que no se pueden tocar”.

También dijo que “las medusas están en el área siempre” y que suelen llegar más seguido a la costa cuando las condiciones de temperatura y viento las impulsan a una mayor reproducción: “Es una especie a la que le gusta el calor”.

En otro pasaje de la charla explicó por qué no estuvieron tan presentes en los últimos años y por qué las redes no son efectivas para que no lleguen a la costa.

-No hay un medio efectivo para contrarrestarlas -finalizó.

