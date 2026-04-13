Volvieron a crecer en marzo las exportaciones de vino argentino

Las exportaciones argentinas de vino totalizaron 18.163.900 litros en marzo y registraron así un incremento de 22,8% en comparación al mismo periodo de 2025, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El primer trimestre cerró con un aumento de 15,5%, agregó el último informe del INV, que destacó que la industria vitivinícola argentina continúa de esta forma mostrando señales de dinamismo en los mercados internacionales.

Este crecimiento mensual se vio impulsado principalmente por el desempeño de los envíos de vino a granel, que experimentaron un salto de 51,2%; mientras que los vinos fraccionados, producto de mayor valor agregado en la cadena, también mostraron una tendencia positiva con un alza del 13,1%.

Los datos surgen del reporte de comercialización en el mercado externo elaborado por el INV, organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La tendencia favorable de marzo refuerza los números del acumulado anual: Durante el periodo enero-marzo de 2026, las exportaciones totales de vino alcanzaron 47.465.400 litros, lo que representó un crecimiento de 15,5% respecto de los primeros tres meses del año anterior.

Según los datos del INV, las exportaciones de mosto concentrado de marzo alcanzaron las 8.999 toneladas y registraron un salto interanual de 59,2%.

Este desempeño mensual del sector no es un hecho aislado, sino que se viene manifestando desde el comienzo del año: Durante el primer trimestre, el volumen de ventas al exterior totalizó 21.557 toneladas con un incremento de 33,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

El valor FOB de las exportaciones argentinas de vinos y mostos durante el período enero-marzo de 2026 totalizaron US$ 176.819.000, lo que representó un crecimiento del 5,9% con respecto a igual período del año anterior.