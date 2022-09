Volverán a manifestarse los prestadores de discapacidad

Victoria Pintos , maestra de enseñanza especial, indicó en LT 11 que los prestadores de discapacidad , transportistas y personas con discapacidad están organizando la cuarta marcha bajo el lema “ Una luz por la Discapacidad “ . La misma será este jueves desde las 20,00 en Plaza Ramírez.

Agregó que actualmente, más allá de que se han hecho algunos pagos parciales, los prestadores siguen sin cobrar la totalidad del mes de junio y en muchos casos meses anteriores. Que la lucha no termina, ya que no solo se vulnera el derecho de cobrar de tantos trabajadores sino el del acceso y permanencia de las prestaciones de discapacidad.

Dijo Pintos que aún no han tenido respuesta al petitorio que se entregó hace más de 10 días al Presidente Fernández para tener una audiencia con él , para charlar tanto de la ausencia de pago como del aumento del salario no contributivo ; de las prestaciones que no están en el nomenclador nacional y el aumento de los valores de esas prestaciones .

Por último la docente de enseñanza especial , recalcó que los prestadores siguen alzando la voz por los derechos de las personas con discapacidad y dicen Basta al ajuste y a la vulneración de derechos.