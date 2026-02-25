"Volver a trabajar con Francella en 'El Encargado' me trajo muchísimas satisfacciones"

El actor en diálogo con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional habló de volver a trabajar con Guillermo Francella, tras su paso como Zambrano en El Encargado; de cuando ingresó al Conservatorio y grandes momentos de su vida y carrera.

"Volver a trabajar con Francella en El Encargado me trajo muchisimas satisfacciones", dijo Goity.

"Después de 20 años volví a trabajar con él en Poné a Francella y me pareció que era un proyecto único". Goity además expresó su entusiasmo por el spin off de la serie El Encargado, que llevará el nombre del personaje que él mismo interpretó Zambrano, y que lo tiene como protagonista. "El Encargado me había parecido un golazo, el personaje de Guillermo y el mio eran buenisimos. Y ahora Zambrano se independiza, a mediados de marzo empezamos a filmar. Serán 7 capítulos cerrados y estoy feliz de la vida", agregó.