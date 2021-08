“Volver a estar cerca de la gloria”

Por Rodrigo Ruiz

La llegada de Christian Bassedas a Vélez en éste momento es como encontrar agua en el desierto. Cuando más necesitás algo, lo encontrás. Y eso le pasa a éste Vélez, que deambula por los últimos lugares de la tabla de posiciones. Impensado por cómo finalizó el semestre anterior. Pero en situaciones de agobio y desesperación, te aferras a personas que te hicieron feliz en algún momento. Bassedas llega al club (será su cuarta etapa) como director deportivo. Una especie de mánager general (en reemplazo del saliente Pablo Cavallero) que va a supervisar todo lo que ocurra a nivel fútbol profesional, sus divisiones inferiores, contrataciones y seguimiento de futbolistas a préstamo y scouting o captación de nuevos valores. No estará solo. Lo acompañarán Alfredo Scianna como secretario técnico, nexo con coordinador del fútbol amateur, cuerpo técnico de Reserva y encargado de captación, y Lucas Dolabani, jefe de scouting y especialista en videoanálisis para seguir jugadores de la liga local, exterior y otorgados a préstamo. En una conferencia de prensa en el campo de juego del José Amalfitani, acompañado por el presidente de la institución Sergio Rapisarda y el vice Diego González, Bassedas tomó el micrófono y marcó sus primeras sensaciones de éste nuevo desafío:

“Sueño con volver a ver al Amalfitani disfrutando con el equipo, que contagie con el juego y ganando. Esa alegría que se necesita. Me quedan en mi memoria las grandes tardes y noches donde uno disfruta la satisfacción que produce en el hincha que el equipo gane”.

“Me genera una responsabilidad aún mayor, un desafío mucho más grande. En lo inmediato tratar de estar cerca del cuerpo técnico y de los jugadores”.

“Uno no puede esquivar la realidad. Antes la situación del país era otra, la situación del club también. Hoy debemos tener más creatividad, más ingenio. El chico que se forma debe amar al club y desear triunfar acá. Hay mucho apuro y los tiempos no son los que había en mi época. Inculcar que es un lujo llegar a la primera y usar esta camiseta. Vélez sigue siendo Vélez y tenemos que intentar que el jugador lo sienta de esa manera”.

“Hay que respetar nuestra institución, cuidar el escudo. Lo que viven en la formación debieran tenerlo presente como gratitud al margen de haber llegado o no al primer equipo. La camiseta de Vélez no ha perdido valor, eso no ha cambiado. Lo que quiero es que no se le falte el respeto a la institución, lo tienen que saber los chicos y también los padres y es una responsabilidad que abarca mucho más que el fútbol profesional. Elegir a los mejores jugadores para potenciar a nuestra fábrica”.

Sobre el presente del equipo dijo que “hizo un muy buen primer semestre y con otro formato hubiera sido campeón. Tuvo un mal inicio, que puede suceder. Yo creo que podemos decir presente. Tenemos que creer en nuestros jugadores, creo en Mauricio, sé cómo se planta en estos momentos donde se muestra de qué está hecho uno”.

Sobre el regreso posible de Lucas Pratto, dijo que “Hablé con él y le di a entender la alegría que genera en el hincha su vuelta. Que esté encendido, enchufado. Que nos ayude a ser un mejor equipo y pelear cosas importantes”.

“Más allá de toda mi historia, acá hay que trabajar mucho y duro. No alcanza con lo vivido y eso lo tengo claro. Vélez siempre es Vélez. Uno quiere estar cerca de la gloria, el futbolista siempre es el protagonista de esta historia”.