Volcó un micro y cayó desde un puente en medio del temporal en Buenos Aires

Un micro de larga distancia volcó este viernes y cayó desde un puente sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 135, cerca de la ciudad de Carmen de Areco. Bomberos, policías y personal médico trabajaban en el lugar para asistir a los pasajeros y rescatar a quienes habían quedado atrapados tras el impacto.

Eduardo Angeli, bombero de Carmen de Areco, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y señaló que "finalizó el servicio". "Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora del Carmen. No hay información si hay víctimas fatales", expresó.

El siniestro ocurrió sobre la mano que va de la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la estancia La Guardia.

La Ruta 7 permanece momentáneamente cortada, mientras trabajan efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y personal de Corredores Viales. Las causas del vuelco todavía son materia de investigación.