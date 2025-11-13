Vivir la segunda mitad de la vida con proyecto, salud y plenitud

En un mundo en el que la población de más de 50 años crece de forma sostenida y en el que la expectativa de vida sigue extendiéndose, el médico de familia y kinesiólogo Diego Bernardini visitó el estudio de Radio Nacional y dialogó con el equipo de Ramos generales sobre lo que él define como la “nueva longevidad”, al señalar que "la vejez ahora se piensa de manera diferente a como se la pensaba antes".

Bernardini, quien tiene formación como Máster en Gerontología y Doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca y experiencia internacional en geriatría, salud pública y rehabilitación, dio algunos consejos al respecto y expresó: "La ciencia es muy clara, la bala de plata es la actividad física: tenemos que tener músculos y movernos, caminar, bailar; todo lo que sea gastar calorías".

Además, señaló la importancia de "la espiritualidad, lo que que pensar en un legado, una trascendencia" y puso en relieve que "una buena calidad de sueño es un efecto protector contra el deterioro".

Para quien quiera comenzar a transitar este nuevo modelo, aconseja no esperar a los “50 en adelante” para cambiar: adoptar hábitos hoy, cultivar relaciones, planificar proyectos, mantenerse activo físicamente, mentalmente curioso y socialmente conectado.