“Vivimos en una sociedad adultocéntrica, que deja de lado a las juventudes”

En comunicación con Marcela Vaquer y Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia, la subsecretaria de Educación Rosana Cisneros, habló de las gestiones que se realizarán en los Consejos escolares: “nos reunimos con el gobernador, la ministra de Educación y otras autoridades y elaboramos una agenda de trabajo para fortalecerlos y resignificarlos, con el objetivo de garantizar su democratización. Están integrados por familias, padres, estudiantes que contribuyen a su funcionamiento institucional, tienen un rol activo en decisiones que se toman en la escuela, en trabajar problemáticas escolares asociadas a las sociales, y las familias cumplen un rol preponderante”, indicó.

La funcionaria detalló el cronograma de actividades previstas para el presente ciclo lectivo: “será con modalidades presenciales, virtuales, o mixtas. Los horarios de asistencia no son universales, dependen de la manera de como se organizaron las escuelas. La presencialidad es obligatoria, porque la educación lo es, por supuesto que hay matices que se deben tener en cuenta. La familia no tiene obligación de impartir instrucción, sin embargo el año pasado lo hizo. Para eso está el sector docente y la presencialidad es vital, fundamental, no es una cuestión ligera ni liviana”, enfatizó.

Cisneros habló asimismo de los Centros de estudiantes: “creo que se los está dejando de lado. Hay que hablar con ellos y darles un rol preponderante, saber qué piensan de esta época. Seguimos en una sociedad adultocéntrica y los abandonamos. Y es por eso que el gobernador dio instrucciones precisas sobre la universalización de los centros de estudiantes”, finalizó.