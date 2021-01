“Vivimos en una cultura donde la delgadez es sinónimo de éxito y salud”

Tras conocerse la noticia de una joven tucumana que no pudo ingresar a un conocido boliche de Mar del Plata debido -según declaró la adolescente- a su peso, decidimos comunicarnos con la Licenciada en Nutrición, Patricia Perricone, quien también es integrante de la Coalición Nacional contra la Obesidad Infantil y referente del Programa de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud.

Perricone aseguró que el exceso de peso no solo es un problema de salud sino que crea prejuicios y estigmatizaciones dentro de nuestra sociedad. “Vivimos insertos en una cultura donde pensamos que la delgadez es sinónimo de éxito y salud, en una cultura donde hay cada vez más gordofobia (fobia al exceso de peso). El exceso de peso no sólo es cuestión de salud sino que genera el rechazo o prejuicio de que la persona con kilos de más es un flojo o que no tiene conducta”, sostuvo en este sentido.

Además, la licenciada hizo énfasis en la cantidad de personas que sufren esta enfermedad e indicó dónde deberíamos poner el foco para resolver esta cuestión. En esa línea, comentó: “El 60% de la población argentina tiene exceso de peso. Tenemos que revisar los sistemas alimentarios, la falta de regulación de la industria alimentaria que nos ha vendido cualquier cosa en los últimos 30 años”.