Trabajo y vivienda, las grandes necesidades del barrio Lennart Englund

El presidente del Barrio Lenart Englund, Juan Sepúlveda, conversó con Radio Nacional Esquel sobre la actualidad de los vecinos. Resaltó diferentes obras que están en marcha, como el puente en Doctor Franzo y Costanera: “Se cruzaba por el agua y en invierno directamente no se podía pasar”. También han construido muros de contención y están avanzando con un importante proyecto vinculado a la red de cloacas. De todas maneras, advirtió que los problemas más importantes que manifiestan los vecinos pasan por la necesidad de empleo y vivienda. Remarcó que “es muy poca gente dentro del barrio que tiene un trabajo estable” y se ven muy afectados por la veda invernal en lo que se refiere a trabajos vinculados a la albañilería, por lo que se hace fundamental la asistencia que brindan desde la junta vecinal.

Aseguró que hay terrenos en el barrio donde ya realizaron todos los análisis necesarios y estarían listos para ser habitados y en regla, pero falta la habilitación de la Secretaría de Ambiente municipal que aduce algún riesgo. Sepúlveda sostuvo que no existen peligros: “Ésa es la diferencia que hay cuando Secretarías del municipio no vienen al barrio y por papeles te dicen que no se pueden hacer las cosas”.