Viviana Isasi: "Más del 50% de la gente cree que el escándalo de los audios es una operación enfrascada en la campaña electoral

Una de las referentes de la consulta Isasi - Burdeman conversó con Nicolás Yacoy para analizar el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que tendrán lugar este domingo 7 de septiembre.
En este marco aseguró que según las encuestas más del 50 por ciento de la gente cree que el escándalo de los audios es una operación enfrascada en la campaña electoral y recordó que en plena campaña no se habló de los candidatos, no se habló de las plataformas y a eso se sumó la complejidad del desdoblamiento y lo que Isasi detalló como "mucho condimento de la vieja política que está muy rechazado entre el electorado".
Más adelante en la charla Isasi analizó los actos de cierre de campaña que tuvieron lugar hace pocas horas en los partidos de Moreno y Tigre donde La Libertad Avanza y Fuerza Patria respectivamente hablaron por última vez a sus votantes antes del comicio.
"Hay que ver el acto de cierre de campaña de Javier Milei con la mística peronista, con la energía que invitaba a acompañar un proyecto; Milei no sólo le hace un acto con la mejor efervescencia peronista sino que además le hace caravana, una modalidad que hasta ahora sólo hacía el peronismo".
"El error del kirchnerismo es que logró encender al mejor oficialista que se llevó puesta la campaña en el mejor territorio bonaerense".
Etiquetas: Elecciones bonaerenses, Nicolás Yacoy, Viva la pepa, Viviana Isasi