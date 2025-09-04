Viviana Isasi: "Más del 50% de la gente cree que el escándalo de los audios es una operación enfrascada en la campaña electoral

Una de las referentes de la consulta Isasi - Burdeman conversó con Nicolás Yacoy para analizar el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que tendrán lugar este domingo 7 de septiembre.

En este marco aseguró que según las encuestas más del 50 por ciento de la gente cree que el escándalo de los audios es una operación enfrascada en la campaña electoral y recordó que en plena campaña no se habló de los candidatos, no se habló de las plataformas y a eso se sumó la complejidad del desdoblamiento y lo que Isasi detalló como "mucho condimento de la vieja política que está muy rechazado entre el electorado".

Más adelante en la charla Isasi analizó los actos de cierre de campaña que tuvieron lugar hace pocas horas en los partidos de Moreno y Tigre donde La Libertad Avanza y Fuerza Patria respectivamente hablaron por última vez a sus votantes antes del comicio.