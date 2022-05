Vivencias de una censista en zona rural de Puerto Tirol

“Me inscribí en forma on line y me aceptaron para trabajar, junto con tres chicos, en la zona rural de Puerto Tirol, Puerto Bastiani y Colonia Popular. Tuvimos capacitaciones en línea y presencial y en un segmento hubo 25 familias y en otro 23. La gente de la zona rural nos esperaba ansiosa y vimos que hubo mucha colaboración entre los vecinos de las casas que están bastante alejadas unas de otras, e inclusive censamos a quienes no estaban en nuestro radio, de acuerdo con las instrucciones que recibimos y lo más importante es que cuatro personas se censaron digitalmente”, afirmó María Ojeda, psicóloga social que trabajó como censista.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

CON LAS PATAS EN LA FUENTE

PROGRAMA DE LA CTA DE CHACO

VIERNES DE 16 A 18