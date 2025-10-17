Vivaldi y Bach por el Lausanne Bach Ensemble

En el marco del ciclo de Conciertos del mediodía del Mozarteum Argentino, el próximo miércoles a las 14 horas se presenta en la Sala Argentina del Palacio Libertad, el Lausanne Bach Ensemble.

El cuarteto, integrado por por Jorge Eduardo Lucca en flauta, Jean-Baptiste Poyard y Joëlle Perdaens en violines barrocos, y Mathieu Rouquié en cello barroco, ofrecerán Esplendores del barroco italiano y alemán, un programa dedicado a Vivaldi y Bach.

Serán de la partida además, tres prestigiosos músicos argentinos: Luz Rivera en viola barroca, Tomás Fernández Child en contrabajo y Anabella Pérez en clave.

La actividad es gratuita y no requiere reserva de entradas. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del espacio.