Viudas Negras: ¿cómo actúa la sustancia que utilizan para atacar a sus víctimas?

ENTREVISTA A DANIEL ADLER CREER OR REVENTAR

El especialista en seguridad Daniel Adler en diálogo con Hugo Macchiavelli, explicó cómo actúa la la burundanga , la sustancia con la que las viudas negras atacan a sus víctimas. Además dio recomendaciones para evitar este tipo de ataques.

"Es un alcaloide muy fácil de conseguir y es un inhibidor de la voluntad. No solamente marea sino que inhibe. Es una sustancia incolora, además de hacer que la víctima no recuerde nada porque provoca una am nesia temporal", explicó.

Adler además mencionó cómo advertir si la burundanga entró al cuerpo: "Provoca resequedad bucosa rápidamente, visión borrosa, somnoliencia, mareos, estrerñimiento, dificultad para orinar y desorientación leve.

Por último el especialista dio algunas recomendaciones para evitar caer como víctimas de esta red de criminales: "En nuestro país hay muchas bandas extranjeras operando como viudas negras, no solo mujeres sino que también hombres. Se aconseja nunca salir solos, y estar muy alerta sobre quién es la persona".