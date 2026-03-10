"Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe": "Es una obra que disfrutamos muchísimo de hacer"

La actriz, que protagoniza la obra junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Gonzalo Urtizberea conversó con Nora Briozzo, en “100% Nora” sobre la gira nacional que emprenderán desde el viernes, además de otros proyectos laborales previstos para este año.

“Estamos muy contentos con esta gira, es una obra que disfrutamos muchísimo de hacer”.

“Es una comedia comedia, para venir a divertirse y para irse con una linda reflexión también”, señaló Paula.

“Es un honor enorme, aprendo de ellas”, dijo sobre el hecho de compartir escenario con Nora y María.

“La vamos a pasar muy bien en la gira”, auguró y anticipó otros proyectos que tiene previstos para este 2026, entre ellos, junto a su pareja Fabián Vena.

La comedia teatral, que se estrenó en septiembre de 2025, narra el conflicto familiar por una herencia sujeta a una condición de sinceridad extrema.

Como parte de una gira nacional tras el éxito en la calle Corrientes, se presentará este 13 de marzo a las 20.30 en el Teatro Roma de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

La historia se centra en una ex-cantante lírica y sus dos hijas que se presentan en el estudio de una abogada a escuchar las últimas voluntades del difunto.

¿Qué harías si, en una herencia, te ofrecen mucho dinero con la condición de escuchar algunas verdades ocultas?

Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe, es una comedia desopilante que lleva a preguntar: ¿Quién tiene más poder? ¿El dinero o la familia?