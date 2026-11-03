Vitivinicultura en Jujuy: "Estamos trabajando en la revalorización de la uva criolla"

Pablo Guerrero, sommelier de vinos en Alpaca Negra Wines, integrante del Centro de Investigación de Desarrollo Vitivinícola de Altura de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), en diálogo con el equipo de Nico Yacoy habló sobre la vitivinicultura en esa provincia.

"Tenemos dos regiones marcadas: la Quebrada de Humahuaca y los valles templados. En esos dos lugares encontraremos tipos de vinos diferentes. Las cepas de los Valles templados son las francesas: Malbec, Sauvignon blanc, Cabernet blanc, etc. Pero también está siendo estudiada por productores y estamos trabajando en la revalorización de la uva criolla", contó. "Son uvas centenarias las criollas, es nativa de la provincia y hay bodegas que las trabajan", agregó.

"Queremos potenciar la producción de vinos de la uva criollo para ofrecer a los mercados", explicó el sommelier.

Por último, consideró que “la actividad vitivinícola en la provincia de Jujuy, que cada vez está creciendo más, invita a hablar hoy de una ruta del vino, lo que no es posible si no se trabaja de manera articulada entre los diferentes sectores”.

Además, participó de la entrevista en Primer Round, Rita Mamaní, que es docente y técnica en Cocinas Regionales y Culturas Alimentarias. "Me dedico mucho a la cocina regional con las comunidades locales", contó.