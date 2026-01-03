Visitas que nos regalaron música en vivo en “Soy Nacional”

La cantante celebró su continuidad en el aire de Radio Nacional y anticipó algunas de las ideas que proyecta concretar para el año que comienza.
“Ojalá que el `26 nos traiga todo aquello que deseamos, que necesitamos, que pedimos y por lo cual trabajamos”, expresó.
En la edición 419 de "Soy Nacional", la propuesta es “volver a escuchar a aquellos invitados que estuvieron cantando en vivo” durante 2025.
En este programa, compartimos una selección de algunas y algunos de ellos.
