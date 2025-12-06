Visitan "Soy Nacional" una artista que edita su primer EP y uno de los creadores de Ritual Criollo

Sofía Rechi es una joven cantautora independiente, nacida en la localidad bonaerense de Avellaneda, cuya música se desarrolla dentro del género fusión, donde juega mezclando sonidos populares (folklore, tango, bolero, bossa) con urbanos (trap, freestyle, etc).

De visita en Soy Nacional, junto a Patricio Lobos, la cantautora compartió su trabajo musical del EP “De Duelos y De Amores”.

“Nos conocimos por un amigo en común, Benja. A los dos nos gusta lo que hace el otro”, dijo Pato.

En la segunda parte de Soy Nacional, Sandra Mihanovich recibió a Gabriel Plaza, uno de los creadores del Festival Ritual Criollo, y a Claudio Sosa, uno de los artistas que se presentará en la próxima fecha del ciclo prevista en el bar Los Galgos el 16 de diciembre a las 21hs.

“Ritual criollo es una propuesta que surgió porque nos estaban faltando espacios. Pensando cosas por hacer, recrear la atmósfera de la guitarreada en la ciudad de Buenos Aires que es más una ceremonia”.

El Festival Ritual Criollo propone recrear -en formato de festival- la bohemia, la intimidad y la emoción de las tradicionales guitarreadas argentinas.

Tras un año de presentaciones exitosas en el bar notable Bar Los Galgos, muchos de los artistas que formaron parte del ciclo se reunirán en esta jornada especial para poner en escena una celebración colectiva de la música popular.

La cita es para el martes 16 de diciembre en Galpón B, con entradas a la venta por sistema Passline.