Visitamos Puerto Almanza, el pueblito más austral del mundo

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el recorrido nos lleva desde Ushuaia, último destino, a Puerto Almanza, en la costa del Canal Beagle, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Desde allí, conocemos la historia de la pizzería Zorro Viejo, la más austral del mundo y para ello dialogamos con su dueño, Hugo Peralta.

“Es un gusto enorme poder llegar desde estas latitudes con nuestro mensaje, nuestra provincia, en el último rinconcito de la patria argentina”. “Soy nacido en Buenos Aires pero a los 17 años me vine para Tierra del Fuego, estaba escrito en algún lado. Mi alma, mi corazón y todo está aquí”.

“Yo soy loco de las pizzas, sin querer queriendo arrancó y fue fundamental el de boca en boca” para impulsar este negocio.

Previamente, Carolina y Érica conversaron con la cocinera Jazmín Marturet, propietaria y fundadora del restaurante Santa Inés, que se ubica en el barrio porteño de Paternal.

En la charla abordaron el origen de este proyecto, “inspiración de la abuela Alicia”, el rol de la gastronomía y el impulso que representa para el barrio.

“Tenemos una historia de siete años de amor, conservamos el nombre de una panadería que acompañaba la Iglesia del barrio” y se ubicaba en el local que ahora ocupa el restaurante.

Quienes visiten el lugar “se van a encontrar con un grupo humano que está muy contento y orgulloso de hacer lo que hace”.

“Parte de mi forma de comunicarme es la comida”, explica al referirse a su forma creativa de armar los almuerzos que definió como “un licuado de vivencias y sensaciones”.