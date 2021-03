Visitamos La Pampa, Formosa y Río Negro

En un nuevo programa de Estudio País con Con Quique Pesoa recorrimos el país desde San Marcos Sierras (Córdoba).

Viajamos a LRA 3 AM 730 y FM 95.9 Nacional Santa Rosa, La Pampa, con Juan de Pian. Luego fuimos a LRA 8 AM 820 y FM 94.1 Nacional Ciudad de Formosa con Ale Richard y por último a LRA 57 AM 1160 y FM 92.3 Nacional El Bolsón, Río Negro con José Arizmendi.

Hoy Cocina Mendoza con Omar Peralta preparamos Tomaticán desde Vistalba.

Pesoa dialogó con la Dra. Corina Risso, secretaria del subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. “El trabajo del vulcanólogo es apasionante, no hay que tener miedo. Si el volcán está vigilado podemos predecir cuando entrará en erupción”, aseguró.

“La mayoría de los volcanes activos están en la Cordillera de los Andes pero del lado de Chile”, explicó. “El problema es que muchas veces hay falta de comunicación”, reveló.