Visitamos FM 93.7 Nacional Folklórica

Micaela Farías estuvo en contacto con Quique Pesoa y, desde FM 93.7 Nacional Folklórica CABA, destacó el aprendizaje que día a día obtiene en la emisora y su experiencia con la música.

Al respecto de la voz destacó: “Yo creo que es el instrumento humano mas sensible que hay, es verdad que uno en la voz deja ver tanto o casi todo”. A su vez, contó su experiencia con Nacional Folklórica: “Este año cumplo 10 años de estar trabajando en este lugar, en el cual hasta el día de hoy sigo aprendiendo y compartiendo lo que vivo en la música”

Además, contó más acerca del programa “Redes Raíces”, el cual hace con Camilo Carabajal los domingos de 18 a 20hs: “Con Camilo compartimos una gran libertad a la hora de escuchar y expresar la música”. “Traemos un poco de todo, nuestro bagajes y experiencias como músicos y también el darle espacio a los músicos y músicas que están comenzando”

“A mí el teatro y la actuación me fue siempre como un territorio que me aterro, cuando me pude meter y adentrarme a fondo me hizo muy bien”. “No deja de ser un lenguaje artístico, pero pasan muchas cosas y trato de trasladarlo a lo que voy haciendo” destacó.

“De música lo que más escucho son las más originarias, más tradicionales, me encantan”. “Es algo que me nutre profundamente” resaltó.