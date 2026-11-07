Visita papal: los motivos por los que se moviliza la comunidad agustina 

La visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativa en la comunidad católica y, especialmente, entre quienes forman parte de la familia agustiniana.

El Papa León XIV (Robert Francis Prevost) pertenece a la Orden de San Agustín (OSA), y es el primer pontífice agustino de la historia.

Algunos datos clave sobre su pertenencia a la orden:

Ingreso y votos: Ingresó al noviciado agustino en 1977, emitió los votos perpetuos en 1981 y fue ordenado sacerdote en 1982.

Liderazgo previo: fue Prior General de la Orden de San Agustín durante dos periodos (2001-2013).

Carisma: La espiritualidad agustiniana se centra en la vida comunitaria, la búsqueda de la verdad y el lema «un solo corazón y una sola alma hacia Dios»

Desde Santa Fe, casi 400 personas participarán de las actividades previstas durante la estadía del Sumo Pontífice.

El viaje comenzó el sábado y contempla un encuentro con integrantes de la familia agustiniana de distintos puntos del país, entre ellos jóvenes de Salta y Córdoba.

La actividad concluirá con la misa en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires.

La comunidad de los agustinos y los agustinos recoletos comparten la regla de San Agustín y una misma tradición espiritual en la búsqueda de recuperar aspectos centrales de la propuesta de San Agustín, especialmente el trabajo interior, la oración y el silencio como caminos para encontrar la plenitud.