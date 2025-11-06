Visitó Rae Daniel Ayala, director de la Radio Pública de Uruguay

En la emisión en español de RAE, Juan Sixto recibió la visita del director de las radios públicas de Uruguay, el Dr. Daniel Ayala, quien compartió los principales ejes de su gestión, su visión sobre la comunicación pública y la misión que cumplen las emisoras estatales del país.

Ayala destacó la importancia del regreso de las radios al edificio histórico de las calles Sarandí y Misiones en Montevideo, donde funcionaron durante décadas.

También contó que fue necesario un profundo trabajo de restauración y reciclaje del inmueble.

El director subrayó el impulso a los concursos públicos como una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la profesionalización y el federalismo dentro del sistema de medios del Estado.

Estas convocatorias permitieron incorporar nuevas voces y generar mayor presencia territorial con corresponsales e informativistas en todo el país.

Además dijo que uno de sus anhelos es tener una señal de onda corta que pueda ser la emisora internacional uruguaya.