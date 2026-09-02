Visita del Papa León XIV: "Habrá lema, logo y canciones"

Tras su recorrida por la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, la delegación oficial de la Santa Sede visita este miércoles la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione de Claypole, los dos puntos de la provincia de Buenos Aires donde estará el papa León XIV cuando venga a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El vocero del Arzobispado de Córdoba Munir Bracco, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional habló de la expectativa que despierta la llegada del Santo Padre.

"Ayer lo de la Avanzada en Córdoba fue la noticia del día. Esto será histórico. La gente recuerda cuando hace 40 años vino Juan Pablo II. La visita de León XIV despierta esos recuerdos, y veo que eso está movilizando el sentir de la sociedad. Esto será trascendental", dijo.

Bracco explicó que León XIV tendrá 3 misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján: "Esos serán los acontecimientos masivos, en lugares abiertos, para que pueda participar la mayor gente posible. Luego estarán los encuentros con sectores. En Córdoba, será con el sector de la vida religiosa a nivel nacional. En Buenos Aires, probalmente será con jóvenes, voluntarios y personas del mundo del trabajo, también de todo el país".