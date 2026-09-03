Visita del papa León XIV a la Argentina: qué lugares recorrerá

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene fechas confirmadas: el Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, en un viaje que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Aunque el programa definitivo será comunicado por la Santa Sede a mediados de septiembre, autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticas ya trabajan sobre un cronograma preliminar que contempla misas multitudinarias, encuentros institucionales y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

En las últimas horas, la comitiva de avanzada del Vaticano finalizó su misión en la Argentina. Los enviados de la Santa Sede recorrieron durante varios días los lugares incluidos en la agenda preliminar para evaluar aspectos vinculados con la organización, la logística, los accesos y la seguridad.

León XIV llegará a Buenos Aires en la noche del domingo 8 de noviembre y desarrollará una intensa actividad durante todo el lunes 9 en la capital argentina. El martes 10 se trasladará a Córdoba (750 kilómetros al norte de Buenos Aires) y el miércoles 11 -último día de su visita- estará en Luján (70 kilómetros al oeste de la capital argentina).

En principio, apenas llegado a Buenos Aires, el 8 de noviembre León XIV se reunirá con el presidente Javier Milei, hará un homenaje al general José de San Martín y participará de un encuentro con autoridades civiles y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Entre los actos previstos se encuentran una misa central al pie del Monumento de los Españoles en Palermo, un encuentro con jóvenes, una celebración en la Basílica de Luján y otra ceremonia multitudinaria en Córdoba.

El Papa también visitaría la cárcel de Devoto, el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y participaría de actos institucionales y religiosos en el centro porteño.

La planificación se encuentra a cargo de una segunda “misión de avanzada” del Vaticano, encabezada por el coordinador de los viajes apostólicos de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.

La delegación mantuvo reuniones con representantes de la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada y los gobiernos locales para definir aspectos logísticos y de seguridad.

La de León XIV será la primera visita de un sumo pontífice a Argentina en casi 40 años. La última fue la que realizó Juan Pablo II del 6 al 12 de abril de 1987. El itinerario de su viaje apostólico incluyó, además de Buenos Aires, las ciudades de Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná y Rosario.