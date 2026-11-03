Visita del papa a Uruguay: "La ciudad de Florida va a verse por lo menos duplicada en población"

El intendente de Florida, Carlos Enciso, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y se refirió a los preparativos para la llegada del papa León XIV a esa localidad charrúa. El jefe comunal remarcó que "la ciudad va a verse por lo menos duplicada en población", al destacar la enorme expectativa popular y el movimiento de peregrinos de toda la región.

Sobre la veloz demanda para presenciar la celebración religiosa, el intendente precisó que "en tres horas se fueron 39 mil entradas a la zona de exclusión de la misa", reflejando el impacto masivo de la convocatoria.

Respecto al significado institucional y cultural para la comunidad, el exembajador de Uruguay en Argentina consideró que "es un acontecimiento de una figura mundial que va a estar en un departamento del interior como el nuestro".

En relación con la reactivación del comercio, la hotelería y la gastronomía, el mandatario comunal remarcó que "hay aspectos virtuosos por donde se lo mire para la economía local" gracias al turismo y al acondicionamiento de la infraestructura urbana.

Al explicar la elección de la ciudad dentro del itinerario papal, el exdiplomático señaló que "somos un poco la ciudad que tiene la centralidad de la Virgen en cuanto a que es el Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Orientales".

El funcionario rememoró las raíces patrióticas del templo al señalar que los patriotas uruguayos invocaron a dicha advocación mariana para que ayudara a la Cruzada Libertadora en 1825.

Asimismo, la autoridad local valoró la llegada de visitantes del exterior al indicar que "viene gente también de Argentina que tal vez no va hasta Luján y cruza el charco", sumada a contingentes de Brasil.

El papa León XIV arribará en la tarde del viernes 6 de noviembre a Montevideo, primera parada de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, donde como gesto inicial será recibido por las autoridades en la Plaza Independencia.