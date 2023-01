Visita de Lula Da Silva al país: "Llega con un mensaje de esperanza"

"Esta visita histórica como ha dicho el presidente Lula, no ha venido solo por la CELAC sino que dedicó todo el día de ayer a una serie de reuniones importantísimas, para firmar acuerdos y para también mostrar la voluntad de su gobierno para restablecer las relaciones históricas que siempre han habido entre la República Argentina y Brasil" comentó en LRA12 Pablo Gentili, doctor en Educación de la UBA, profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y coordinador de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (Elag). "Lula llega no solo con la expectativa de poder revertir lo que fueron cuatro años desastrosos para la historia de Brasil, y también de América Latina que fueron los gobiernos de Jair Bolsonaro". "Piensen ustedes que Jair Bolsonaro no visitó prácticamente a ningún jefe de estado, ni fue visitado por ningún jefe de estado durante cuatro años de mandato". Así explicó la situación por la que atravesó Brasil los últimos años "empeoró de manera sistemática sus relaciones con la República Argentina a través de declaraciones y manifestaciones que solo generaron insultos que tuvieron consecuencias muy graves".

