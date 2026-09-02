Visita de León XIV: se confirmó la misa en Palermo

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anunció hoy la sede de la celebración central durante la visita del pontífice a la Argentina.

Confirmó que el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, albergará la misa y el encuentro con los jóvenes.

El prelado justificó la elección del espacio abierto por la necesidad de garantizar una convocatoria masiva sin exclusiones.

"¿Cómo explicábamos a todos los que no podían entrar?", cuestionó García Cuerva en referencia a la posibilidad de usar estadios de fútbol.

La decisión también responde a un criterio de austeridad, ya que evitará montar una segunda estructura con pantallas y sonido.

El Santo Padre visitará además, entre otros sitios, el Cottolengo de Claypole y la cárcel de Devoto durante su agenda en territorio argentino.

En los días previos a la llegada de la comitiva del Vaticano que organiza la agenda del Pontífice en la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina analizó realizar el encuentro en la Avenida 9 de Julio.

La idea remitía a la histórica visita de Juan Pablo II en 1987. El 6 de abril de ese año, más de un millón de personas se congregaron sobre la avenida para participar de la primera Jornada Mundial de la Juventud celebrada fuera de Roma.

Como parte de su visita, León XIV también llegará a Córdoba.

La delegación papal junto a representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y la Cancillería realizaron hoy una jornada de trabajo técnico en esa provincia y recorrieron algunos puntos relacionados con la agenda del santo padre durante su estadía en el país.

Se visitaron las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, el Arzobispado y la Catedral de Córdoba, donde se relevaron aspectos sobre logística y organización de las actividades previstas. También visitaron el Aeropuerto Internacional de Córdoba para evaluarlo en una eventual llegada y traslado del sumo pontífice y de su comitiva.