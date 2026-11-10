Visita de León XIV: “Recoger esta experiencia de fe es muy importante“

A propósito de la presencia del Sumo Pontífice en el país y de cara al Encuentro con los Jóvenes en Palermo, ciudad de Buenos Aires, el Arzobispo de San Juan de Cuyo y encargado de la comisión de comunicación de la Conferencia Episcopal reflexionó sobre estas jornadas históricas.

Monseñor Jorge Lozano reveló que “lo estamos viviendo con mucha alegría y emoción. Hay momentos que conmueve”.

Destacó algunos de los gestos de León XIV, por ejemplo, en su participación en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, así como “ver la gente en la calle”.

“Me conmoví, es un baño de pueblo. Recoger esta experiencia de fe es muy importante”.

Valoró, a su vez, “las palabras de aliento” expresadas por el papa al señalar que “son muy necesarias”.

También, mencionó que “detrás de cada encuentro hay miles de horas de trabajo, de voluntarios, de coordinadores de grupo y de entusiasmo de los jóvenes”.

“Tiene frases y expresiones que son claves en la vida de Francisco”, reflexionó sobre la alusión que hizo en varias de sus intervenciones sobre su antecesor.