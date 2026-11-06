Visita de León XIV: Lo que hay que saber sobre el operativo en la Ciudad de Buenos Aires

El secretario de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Darío Antiñolo, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y detalló el operativo especial de movilidad e infraestructura desplegado ante la inminente llegada del papa León XIV. El funcionario destacó que "hay más de 19 mil funcionarios trabajando en la calle, entre ellos 4 mil agentes de tránsito y 10 mil policías", para garantizar un desarrollo fluido y ordenado del evento.

Para asegurar que la ciudadanía pueda acompañar el itinerario papal a lo largo del corredor principal, la Ciudad dispuso la instalación de 33 pantallas gigantes y sistemas de audio de alta fidelidad desde Olleros hasta el altar central.

"La figura del Santo Padre irá en el Papamóvil a 5 kilómetros por hora y la gente va a poder seguir en detalle toda la gestualidad y la parte litúrgica a través de las pantallas", precisó el secretario sobre la tecnología desplegada.

Respecto al transporte masivo durante la jornada de la misa de los jóvenes, el funcionario confirmó que el servicio de subtes extenderá su funcionamiento habitual hasta más allá de la 1:30 de la mañana.

En cuanto a la circulación vehicular de la jornada, Antiñolo celebró el comportamiento ciudadano al remarcar que "hay una disminución notable del tránsito porque muchos porteños y visitantes han decidido hacer home office".

Para evitar atascamientos en las zonas perimetrales a los cortes principales, la Secretaría de Tránsito implementó un esquema de manejo artesanal en el que los agentes regulan manualmente la circulación en reemplazo de los semáforos.

"Ha sido un trabajo muy coordinado entre Nación, Ciudad, Provincia de Buenos Aires y los equipos de seguridad del Vaticano para definir las zonas de exclusión y los perímetros guardados", remarcó el funcionario sobre la articulación institucional.

Por último, Antiñolo recordó que el detalle actualizado del derrotero de colectivos, ingresos peatonales y estaciones habilitadas se encuentra disponible para consulta pública en la web oficial buenosaires.gob.ar.