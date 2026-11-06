Visita de León XIV a Argentina: guía definitiva de horarios, transporte y actividades

León XIV realizará su primera visita apostólica a la Argentina entre este domingo y el próximo miércoles en la que será la primera presencia de un Papa en el país desde 1987.

Su agenda combina actos protocolares, tres misas multitudinarias, encuentros pastorales y visitas a instituciones sociales y penitenciarias, con paradas en la ciudad de Buenos Aires; la localidad de Claypole, en el partido Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense; Córdoba; y la ciudad de Luján, cabecera del municipio homónimo, en el noroeste de la provincia.

Para facilitar la participación de los fieles, el Gobierno nacional estableció feriados nacionales diferenciados.

El lunes será feriado nacional en todo el país. El martes 10 de noviembre la medida regirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

Agenda día por día

Domingo

El domingo León XIV llegará al país y mantendrá los primeros actos protocolares en Buenos Aires. Su llegada está prevista para las 16:30 al Aeroparque porteño Jorge Newbery en un vuelo procedente de Montevideo, donde habrá iniciado la gira latinoamericana que lo llevará, en su tramo final, a Perú.

A las 17:00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

A las 17.20 habrá una ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y posteriormente mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei.

Minutos más tarde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregará las llaves de la Ciudad y desde las 18:30 compartirá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes

El lunes 9, desde las 09:15, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con el personal y las personas asistidas.

A las 11:30 está prevista una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, previa recorrida en papamóvil por la Avenida del Libertador.

Desde las 16:10 se reunirá con representantes del mundo del trabajo, entre quienes habrá sindicalistas, empresarios e integrantes de movimientos sociales. Será en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

A las 17:30 dialogará con líderes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín y a las 18:45 encabezará la Celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

Por la noche habrá una cena privada con los obispos argentinos.

Martes

El martes 10 partirá a las 7:30 en avión hacia Córdoba y se prevé que arribará a las 9.00, para brindar desde las 10.00 una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA), previo recorrido en el papamóvil.

Desde las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, clérigos, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y posteriormente regresará a Buenos Aires.

Luego de su arribo a Aeroparque, encabezará la Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, desde las 20.15.

Miércoles

El miércoles a las 08:00 visitará el Complejo Penitenciario Federal Villa Devoto y luego se movilizará a Oeste para brindar desde las 10:00 una Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A las 13:30 habrá una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y a las 14:00 partirá hacia Lima, Perú.

Transporte y recorridos en papamóvil

A bordo de las dos camionetas de fabricación nacional especialmente adaptadas, el Papa hará su recorrido más extenso en la ciudad de Buenos Aires el lunes por la Avenida del Libertador, desde la zona del viaducto de Olleros hasta el Monumento de los Españoles.

En Córdoba y Luján también habrá tramos en papamóvil para permitir el saludo de los fieles. Habrá importantes cortes de tránsito, especialmente en el barrio de Palermo (avenida del Libertador y transversales) y en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica en Recoleta por lo que se recomienda llegar a pie a las zonas de concentración y utilizar transporte público.

El servicio de colectivos de jurisdicción nacional y los trenes (líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Norte y Sur, y Urquiza) circularán con frecuencias de día hábil, incluso durante los feriados. Se sumarán servicios especiales nocturnos y refuerzos en las madrugadas del 9 y del 11.

Recomendaciones prácticas

Las autoridades aconsejan llegar con anticipación a los lugares de las misas y vigilia, consultar el estado de los accesos peatonales habilitados y respetar los vallados de seguridad.

En Luján se habilitarán estacionamientos periféricos para descongestionar el centro.

Se recomienda seguir los comunicados de la Conferencia Episcopal Argentina y del Gobierno de la Ciudad por posibles ajustes de último momento.