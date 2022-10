Visita de la escritora mexicana Grissel Gómez Estrada

En el marco del "Encuentro de Poetas Latinoamericanos y sus tribus" organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe entre el miércoles 28 de septiembre y el domingo 2 de octubre, escritoras y escritoras del continente compartieron sus obras en la ciudad capital y en Rosario. La poeta y Doctora en Letras Mexicanas (UNAM) Grissel Gómez Estrada visitó los estudios de Radio Nacional Santa Fe para contar su experiencia en Sospechosamente Light. "Los encuentros entre poetas son riquísimos", afirmó. "Este diálogo que se forma con distintas culturas y distintos modos de decir, como maestra me da elementos para actualizar mis programas, y como poeta me reta a ser mejor", completó.

Consultada por la literatura argentina, la artista oriunda del DF declaró: "La narrativa de Borges me parece fabulosa; es mi escritor argentino favorito". En poesía, destacó que "cuando era muy joven Alfonsina Storni tuvo gran influencia en mi obra. Se necesitaba que una mujer dijera esas cosas tan duras como ella", dijo y sumó a Alejandra Pizarnik.

Siguiendo el recorrido por sus referentes, Gómez Estrada viajó a la infancia, "No me dejaban salir mucho. Empecé muy chica leyendo y, por el amor a la lectura, quise ser escritora"; entonces recordó que le gustaba tanto García Lorca, "que con mis muñecas me ponía a representar las obras, específicamente 'La casa de Bernarda Alba'". En la secundaria y en la "prepa" comenzó a aparecer Sor Juan Inés de la Cruz.

Girando el eje a México, Grissel mencionó a Elsa Cross y Coral Bracho como las dos mejores escritoras del país, "Son poetas que han jugado hasta las últimas consecuencias con el lenguaje y tienen una propuesta clara". Además agregó a Artemisa Téllez, Hortensia Carrasco, Adriana Tafoya ("mujeres que se preocupan por la forma y en esa forma dar el contenido") y, entre las narradoras, Cristina Rivera Garza. "Tenemos muchas voces que están denunciando", aseveró debido al machismo de la cultura mexicana y la alta tasa de femicidios en su tierra. "Aparentemente, en México han cambiado las cosas: hay una cuota de género en los órganos de gobierno, se reconoce al feminicidio como un crimen -aunque nuestro presidente dude que existe- pero la verdad nos falta muchísimo".

En línea con lo anterior, la autora de "Fragmentos de una noche" (2021) analizó que Ayotzinapa "marcó a México, es un antes y después; nunca se había visto una marcha tan grande contra la violencia como cuando desaparecieron los 43". Acto seguido reconoció que "casi no escribo poesía social, pero ahora me atreví" en razón de los feminicidios y los 43. Como cierre, Grissel Gómez Estrada regaló a la audiencia de la Radio Pública la lectura de los textos "Gula", "Reliquias falsas" (de "Fragmentos de una noche", 2021), "43" y "Datos insustanciales para un acto de magia".