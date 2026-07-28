Visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta: "Verlo es impactante"

Así lo aseguró el director de Vaca Muerta News, Darío Irigaray, en diálogo con Nico Yacoy del programa Primer Round de Radio Nacional.

“Las expectativas son cada vez más grandes, los números son impactantes”, resaltó Irigiaray a propósito de la visita de la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva.

Para el periodista especializado, “todos los números son impactantes, se habla de más de 60.000 millones de dólares en inversiones comprometidas en el RIGI”

“Loma Campana es donde nació Vaca Muerta, donde se hizo el primer pozo no convencional, donde arrancó junto a Chevron el proyecto y donde viene liderando la producción YPF junto a otras áreas”, explicó.

Según Irigaray, “YPF viene con un plan de productividad y eficiencia: Hoy Vaca Muerta da pozos que son superiores en productividad a los de Estados Unidos”.

“Hay que entenderlo como un tema de competitividad en un mercado global”, consideró, y agregó que “se está generando un cambio de paradigma”, señaló.

Para el director de Vaca Muerta News, la visita de Georgieva es “darle una mirada internacional al proyecto, que ya la tiene”.