Vision Board: ¿qué es y cómo puede ayudar para alcanzar las metas que nos proponemos en 2026?

La diseñadora gráfica y facilitadora en visual thinking Ana Dorado, charló con el equipo de Ramos Generales, sobre diseñar un tablero de visión con metas "para alcanzar en 2026". "Se le llama mapa de sueños y es una representación gráfica de los deseos, bajarlo a imágenes para definir lo que quiero y priorizar", expresó.

El tablero de visión es un forma de "darle cuerpo" a los objetivos que se propone para conseguir en el año que se inicia. "Es una muy linda práctica. También se puede hacer en grupo. Se trata de tomar una hoja y bajar los deseos a la gráfica. Algunos usan hojas de revistas, o dibujos propios. Se puede garabatear una idea, escribir palabras y sentir algo lindo al verlo. Puede quedar como un collage, y es importante que el cerebro lo interprete como imagen", agregó.

Dorado explicó que el tablero de visión debe significar "un deseo alcanzable" y que nos "creamos capaces de alcanzarlo".