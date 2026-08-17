Virus Sincicial Respiratorio: Síntomas, medidas de alerta y prevención

La circulación de este virus ha desplazado a la influenza en el país y es el principal detectado en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias graves. Según datos recientes del Boletín Epidemiológico Nacional, afecta principalmente, pero no exclusivamente, a bebés menores de un año al ser el detonante directo de la bronquiolitis. Alejandra Gallo, en el programa de Nico Yacoy Primer Round, dialogó al respecto con la Jefa de la Sección de Infectología Pediátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La Dra. Analía de Cristófano precisó que se trata del “virus que produce más hospitalizaciones”, consideró “fundamental” el tiempo y, por ello, explicó las señales de alarma.

Por otro lado, indicó que “no se cura con antibiótico, no tenemos medicación de tratamiento” pero remarcó que “sí tenemos como prevenirlo”.

En ese sentido, citó “la vacuna para la embarazada y la inmunización de anticuerpo monoclonal que se puede aplicar en niños sanos”, además de la vacuna para el adulto mayor.

“En los últimos dos años hubo un cambio de paradigma respecto a las maneras de prevención”, destacó.

El impacto epidemiológico del VSR no compromete de manera exclusiva a la población pediátrica dado que, en los adultos mayores, la infección puede escalar rápidamente hasta provocar cuadros graves de neumonía.

Asimismo, en aquellas personas que conviven con enfermedades crónicas, este virus representa un factor de riesgo crítico que incrementa de forma severa las probabilidades de sufrir complicaciones médicas de gravedad.