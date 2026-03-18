Virginia Rivero: "Hoy se cumplen 300 días de la detención de Germán Giuliani"

Germán Darío Giuliani se encuentra detenido en Venezuela desde el 22 de mayo de 2025. Actualmente, es el único argentino que permanece privado de su libertad en ese país. Su arresto fue denunciado por familiares y organismos de derechos humanos como una detención arbitraria, ocurrida sin las debidas garantías legales.

Su esposa, Virginia Rivero, en diálogo con Segundo Round, aseguró que su hermano "hoy se cumplen 300 días de la detención de Germán Giuliani. Está viviendo una tortura. El 20 de febrero ya tenía un pie afuera pero una directiva de muy arriba hizo que siguiera detenido".

Rivero, además, agregó que "él es un hombre de mucha fe pese a las malísimas condiciones de su detención. Ya no sé qué más hacer para lograr su liberación. No se entiende porqué está detenido. Se lo quiso relacionar con Corina Machado y él jamás se vinculó con ella, nunca la conoció".

Giuliani se encuentra recluido en el centro penitenciario Yare II, tras haber pasado por otros centros de detención. Su familia, encabezada por su esposa Virginia Rivero, manifestó una profunda preocupación por su estado de salud físico y mental, denunciando condiciones de hacinamiento y tratos inhumanos.