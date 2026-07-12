Virginia Lago en "Doctor C": un recorrido por su trayectoria en teatro, cine y televisión

El médico cirujano, especializado en urología, Guillermo Capuya lleva adelante, cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez, este ciclo en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáctulo, entre muchas otras.

En esta edición, una charla con la prestigiosa actriz Virginia Lago, de 80 años, que regresará a las tardes de Telefé para presentar la reemisión de la famosa telenovela brasileña Avenida Brasil, en un formato muy similar al recordado ciclo Historias del Corazón.

En la entrevista, un repaso de su carrera profesional desde su debut en la televisión argentina a los 22 años en la exitosa telenovela La familia Falcón.

También, en el programa de este domingo, la Dra. Vanesa Castellano, Directora Médica del Departamento Científico de Fundación Vacunar, Staff en Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (MN 111169) habla sobre la infección por virus sincicial respiratorio en adultos.

Por otro lado, Gabriel Vinderola, Doctor en Química, Investigador principal del Instituto de Lactología Industrial (CONICET-UNL), Docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, nos cuenta sobre el rol de la microbiota.

Más tarde, en la charla con Héctor Masaragian, traumatólogo, especialista acreditado en cirugía de pierna, tobillo y pie conocemos más sobre fracturas y tratamientos de rehabilitación.

Por último, el cocinero de Neuquén Tomás Campbell, nos recomienda una comidita rica con productos típicos del sur del país para este domingo.