Violencia institucional

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.
En esta oportunidad, Ecos Criminales se focaliza en los actos abusivos ejercidos por los agentes del propio Estado.
En ese marco, hicieron eje en la brutalidad policíaca y los casos de gatillo fácil que impiden el acceso a la justicia.
Para ello, conversaron con María del Carmen Verdú, abogada referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional -CORREPI-
“Hace más de 35 años que CORREPI viene militando contra todas estas formas represivas y encarando la tarea de tratar de sistematizar los casos, con más de 10 mil víctimas desde diciembre de 1983 a la fecha”, señaló.