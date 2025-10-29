Violencia en Río de Janeiro: "No hay ningún argentino afectado"

El cónsul general argentino en Río de Janeiro, Jorge Perren, dialogó con el equipo de Creer o reventar y fue consultado respecto a la operación policial más letal en la historia de Río, que el martes dejó un saldo oficial de 60 presuntos delincuentes muertos y cuatro policías fallecidos en la Penha y el Alemão. "Las escenas son dantescas, es un escenario de guerra lo que se ve", afirmó.

En ese marco, subrayó que "no tenemos noticia de que haya habido ningún argentino afectado y probablemente se va a mantener así" y expresó "que los argentinos que están en Río se queden tranquilos", teniendo en cuenta la alta cantidad de turistas que visitan el país vecino. Además, aclaró que actualmente "está todo funcionando".