Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta emisión, para hablar de violencia de género y femicidios, un agravante incluido en el Código Penal de nuestro país, conversaron con Raquel Vivanco, fundadora y directora del Observatorio "Ahora que sí nos ven".

“Estamos hablando de la manifestación más extrema que cobra la violencia machista en nuestro país”, remarcó, “es una realidad que nos atraviesa y se cobra la vida de una mujer cada 30 horas”.