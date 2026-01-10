Violadores

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales se centra en develar los perfiles criminales de quienes cometen estos hechos tomando como base casos emblemáticos.

Para ello, conversaron con la Lic. Olga Fernández Chavez, perito forense, criminalista y criminóloga.

“Se calcula que un 10 por ciento de los abusadores son sádicos sexuales pero un 35 a 75 por ciento son sádicos sexuales y terminan cometiendo homicidios para encubrir el delito”.

“Me alertan los discursos que justifican" estos delitos; "uno tiene que tener una barrera moral muy fuerte en cuanto a esto y entender el concepto de consentimiento”.

Por otro lado, sugirió “mantener cierta distancia con gente que esté alcoholizada y que esté en postura de acoso”.