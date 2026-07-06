Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, en Ecos Criminales volvieron a hacer foco en los violadores para seguir profundizando en este delito y, para ello, trataron diferentes casos ocurridos en la ciudad bonaerense de Miramar.

Si bien no puede determinarse un perfil único, se advierten patrones recurrentes de quien comete una violación, entendida como un acto de poder y dominación, además de deseo sexual.

A su vez, pero a propósito del caso de Agostina Vega, conversaron con el Doctor Gino Torreani, abogado del papá de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba con signos de abuso sexual, hecho por el cual está detenido Claudio Barrelier.

“Es una persona que ha sido fundamental en esta investigación y participó activamente en múltiples actos procesales”, señaló sobre Gabriel Vega.

“Hay un sistema donde se premia la falsa denuncia, en Córdoba, y no se hace nada cuando las denuncias son verdaderas. Genera impotencia”, reflexionó sobre los testimonios de otras víctimas de Barrelier.